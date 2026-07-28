La gastronomía peruana no solo destaca por su sabor. Muchos de nuestros alimentos tradicionales también son objeto de investigación por sus posibles beneficios para la salud.

La quinua aporta proteínas de buena calidad y fibra. El tarwi destaca por su alto contenido de proteína y grasas saludables. La cañihua es rica en fibra, hierro y compuestos antioxidantes. La anchoveta es una de las mejores fuentes naturales de omega 3, importante para la salud cardiovascular y cerebral. Y la granada, cultivada en varias regiones del país, contiene polifenoles que se estudian por su posible papel en el envejecimiento saludable.

Esto no significa que sean alimentos milagrosos. Ningún alimento por sí solo previene enfermedades o alarga la vida.

Lo que sí sabemos es que una alimentación basada en alimentos mínimamente procesados y rica en productos tradicionales como estos se asocia con una mejor salud a largo plazo.