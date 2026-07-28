Treinta y seis años luego que su padre, Alberto Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asumirá hoy la jefatura del Estado y tomará juramento a su primer gabinete ministerial del que confirmó a tres ministros en puestos clave.

A fin de acabar con las especulaciones, presentó como presidente del Consejo de Ministros a Luis Galarreta, quien además juró ayer como parlamentario andino y hoy lo hará como primer vicepresidente de la república.

Dijo que Elmer Cuba llega como ministro de Economía y Finanzas para “devolverle estabilidad, confianza y crecimiento a nuestra economía” y, “lo más importante”, que “este crecimiento se transforme en empleo, en reducción de la pobreza y más oportunidades para todos”.

Canciller

Fujimori también anunció al líder de SíCreo, Carlos Espá, como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

La responsabilidad de Espá -quien trabajó para la embajada de Estados Unidos en Lima- será conducir una política ministerial moderna, profesional y orientada a fortalecer la presencia del Perú en el mundo, atraer inversiones y abrir oportunidades para nuestros ciudadanos consolidar las relaciones de cooperación con la comunidad internacional, destacó la mandataria electa.





Diálogo

Galarreta anunció un gobierno de “mucho diálogo”, no solo con fuerzas políticas, sino también con grupos sociales y sectores del país.

“El 29 de julio, antes del desfile (Gran Parada y Desfile Cívico Militar) tendremos el primer Consejo de Ministros, ya se están preparando varios de los decretos supremos, incluso estamos trabajando ya en el pedido de delegación de facultades” al Congreso para decretos legislativos, adelantó.

También garantizó que en los primeros 100 días de gestión se verán cumplidas parte de las promesas del plan de gobierno fujimorista.

Economía

A su turno, Elmer Cuba refirió que la meta es lograr que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos, mejores remuneraciones y adecuados servicios públicos. Acotó que se cerrará las brechas de infraestructura y luchará contra la corrupción, a la vez que no se dilapidará los recursos públicos.

En tanto, Espá recalcó que desde la Cancillería se pondrá el Estado al servicio de los ciudadanos y se contribuirá a la reconciliación nacional. “Voy a dar todo mi esfuerzo para dedicarme, ser austero, disciplinado y trabajador”, puntualizó.

Ayer, tras presentar a tres de sus ministros, Fujimori acudió a la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para tratar temas de desarrollo y cooperación financiera.

También tuvo encuentros diplomáticos, con reuniones oficiales con autoridades extranjeras visitantes, en la sede de la Cancillería.

Ceremonia

Hoy, en el Congreso, pasado el mediodía (se espera entre 12:15 y 12:30 de la tarde), Fujimori jurará al cargo ante el presidente del Parlamento, Miguel “Miki” Torres, y luego de que lo hagan sus vicepresidentes (Luis Galarreta y el mismo Torres), pronunciará su primer mensaje presidencial a la nación.

Su discurso durará “poco menos de una hora”, reveló ayer su asesor y amigo estadounidense, Carlos Díaz-Rosillo.

“Será un discurso de unidad donde va a repetir algunos de los temas que ha venido diciendo a lo largo de esta transición presidencial, como el discurso que dio cuando le presentaron las credenciales”, apuntó.

Después será recibida con honores de Estado en Palacio de Gobierno y luego habrá un almuerzo con los mandatarios invitados a la transmisión del mando.

A las 4:30 de la tarde está prevista la juramentación del gabinete y a las 5:30 de la tarde la recepción oficial o “besamanos” con el saludo protocolar de las misiones especiales, autoridades nacionales y representantes diplomáticos, lo que será seguido de una recepción oficial de Fujimori en Palacio de Gobierno.