Durante la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori, además de comitivas oficiales de diversos países, destaca la asistencia de presidentes y jefes de gobierno que han estado llegando a Lima desde este lunes para la ceremonia de juramentación hoy martes 28 de julio en el Congreso de la República.

El rey Felipe VI llegó en las primeras horas de la mañana; luego los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Antonio Kast (Chile).

Los presidentes Javier Milei (Argentina) y Nasry Asfura (Honduras), y el primer ministro de Aruba, Mike Eman, completan las presencias de mandatarios.

Por la calle

Al despachar como si fuera presidenta en ejercicio, Fujimori se reunió en el Palacio de Torre Tagle con el rey Felipe VI de España.

Antes de la cita, el monarca visitó al presidente José Balcázar en Palacio de Gobierno y luego se dirigió a pie a la Cancillería, junto al canciller Carlos Pareja, para su cita con Fujimori.

Felipe VI incluso se detuvo para saludar a algunos ciudadanos y sonrió a su paso a peatones que le pasaban la voz.

Este martes, en el Congreso, pasado el mediodía (se espera entre 12:15 y 12:30 de la tarde), Fujimori jurará al cargo ante el presidente del Parlamento, Miguel “Miki” Torres, y, luego de que juren sus vicepresidentes (Luis Galarreta y el mismo Torres), pronunciará su primer mensaje presidencial a la nación.

Estará el rey Felipe VI y otros dignatorios que nos visitan.