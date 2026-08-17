Las Fuerzas Armadas no tendrán un “rol decorativo” en la lucha contra inseguridad ciudadana y asumirán el control perimétrico de los centros penitenciarios, además que reforzarán la vigilancia en las fronteras, aseguró ayer el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

Hoy, más de 105 reclusos se calcula están en los 69 penales del país aptos para 41,764 internos.

“No van a tener un rol, digamos, decorativo o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada. Entonces, hay cosas concretas que vamos a hacer, vamos a tomar control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo (objetos y visitas), incluso el personal del Inpe (Instituto Nacional Penitenciario)”, declaró Belaunde a RPP.

Control

Belaunde recalcó que tiene en carpeta la implementación de sistemas de monitoreo para garantizar durante las 24 horas el bloqueo de las señales de celulares, así como la vigilancia con drones en los establecimientos penitenciarios.

“Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular”, detalló sobre las medidas en torno a las prisiones, lugares desde donde hoy se coordinan acciones delictivas en el exterior, incluidas extorsiones.

Extranjeros

Tras afirmar que el marco legal vigente hace “casi prohibitivo” capturar y expulsar del país a extranjeros indocumentados vinculados a actividades ilícitas, Belaunde recalcó que el Gobierno de Keiko Fujimori incluirá, en el pedido de facultades legislativas, la modificación de las normas para agilizar estos procesos.

“Vamos a pedir varias modificaciones, (como sobre) cómo se catalogan a los grupos hostiles. ¿Qué es un grupo hostil? Si uno va a la frontera con el Ecuador, ¿no?, ‘Los Choneros’ es una organización criminal, en el Ecuador son un grupo hostil; en el lado peruano, son organización criminal. Hoy, el marco legal es casi prohibitivo para capturarlos y expulsarlos del Perú”, enfatizó el ministro.

El Niño

Por otro lado, reveló que está listo el decreto de urgencia que facilitará las labores de prevención ante el fenómeno de El Niño con la intervención militar (con Batallones de Ingeniería del Ejército) en labores de limpieza y descolmatación en cauces de los ríos, por ejemplo.

“Ya está listo el decreto de urgencia. Hay cosas insólitas, por ejemplo, en el norte hay 250 mil galones de combustible que no pueden ser usados porque son para la emergencia, no las puedo utilizar para la consecuencia de la emergencia (El Niño). Estamos cambiando eso”, puntualizó Belaunde.

La emergencia en Pataz no es para “chalequear” a la minera Poderosa, dijo Belaunde ante su interpelación en el Congreso.