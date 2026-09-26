Catherin Yanet Méndez Araujo, alias “Mona”, expareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, “Jhonsson Pulpo”, llevaba una vida de lujos en Pueblo Libre mientras era investigada por su presunta vinculación con el dinero de “Los Pulpos”.

La mujer, de 33 años, fue capturada por agentes del Grecco y quedó bajo detención preliminar durante 15 días. Su nombre apareció en chats atribuidos a Cruz Torres, donde se coordinaba la entrega de S/1 millón para ella.

Cinco días después de su captura, detectives ingresaron con una orden judicial al departamento que ocupaba en el condominio Atlantis, en la cuadra 19 de la avenida Universitaria.

El inmueble, ubicado en el quinto piso de la torre B, estaría valorizado en no menos de medio millón de soles. El complejo habitacional cuenta además con áreas comunes como piscina.

Durante el registro, los agentes encontraron un fusil, una pistola, municiones de distintos calibres y un pasamontañas que serían vinculados por la Policía con “Los Pulpos”.

En el estacionamiento también fue ubicada una camioneta Toyota Land Cruiser Prado 2026, de uso particular y valorizada en más de S/320 mil.

En una de las habitaciones se hallaron zapatillas Louis Vuitton, un reloj valorizado en más de S/2 mil, además de US$1.400 y S/2.238 en efectivo. También se informó que Méndez Araujo se habría sometido a intervenciones estéticas en el rostro.

La investigación cobró fuerza luego de que en uno de los teléfonos incautados a “Jhonsson Pulpo” aparecieran instrucciones para entregar S/1 millón a Catherin y otros S/430 mil a una de sus hijas.

La Policía sospecha que “Mona” habría mantenido comunicación con el cabecilla de “Los Pulpos” y que pudo haber cumplido un papel en la recepción del dinero obtenido por la organización mediante secuestros y extorsiones.

Incluso, la noche del 1 de setiembre, horas después de la captura de “Jhonsson Pulpo” en Bolivia, cámaras del condominio habrían registrado el ingreso de Catherin Méndez, Jhonsson Cruz padre, un hermano del cabecilla y un sujeto conocido como “Dayvi” al departamento.

Las autoridades buscan establecer ahora cuál habría sido el verdadero papel de “Mona” dentro de la organización y si los bienes encontrados guardan relación con las actividades ilícitas atribuidas a “Los Pulpos”. La investigación continúa mientras la mujer permanece bajo disposición de la justicia.