La marinera llegará al escenario del Teatro NOS para celebrar el Día Nacional de la Marinera. Este 7 de octubre, “La Marinera: se baila en el mundo” reunirá a campeones mundiales, destacados exponentes de la danza y música en vivo en una puesta en escena que busca rendir homenaje a una de las expresiones culturales más representativas del Perú.

El espectáculo cuenta con el respaldo del Club Libertad de Trujillo y Marinera en el Mundo, instituciones vinculadas a la difusión y promoción de esta danza dentro y fuera del país. Su participación acompaña una propuesta que pone en valor la tradición de la marinera y a las distintas generaciones que han contribuido a mantenerla vigente y llevarla a nuevos escenarios.

Una historia que se cuenta bailando

“La Marinera: se baila en el mundo” propone un recorrido escénico por personajes, momentos y expresiones que forman parte de la historia de esta danza. Miguel Álvarez y Lucía Sofía Cabrera Lechuga conducirán al público a través de esta propuesta, acompañados por campeones mundiales y reconocidos bailarines.

Entre los artistas invitados se encuentran Verónica Pojazón, Micaela Valdés, Diego Tapia, Sebastián Vargas, Mónica Grados, Diego Caballero, Ana Lucía Bustíos y Martín Aguilar, además de otros exponentes que se sumarán a esta celebración.

La propuesta contará también con música en vivo a cargo de Mónica Dueñas, quien acompañará una noche dedicada a la danza, la historia y el encuentro con nuestras tradiciones.

Más que un espectáculo, “La Marinera: se baila en el mundo” busca acercar esta expresión cultural a públicos de distintas generaciones: tanto a quienes conocen y aman la marinera como a quienes tendrán la oportunidad de descubrirla a través de sus protagonistas y de la fuerza de la danza en vivo.

La función se realizará el 7 de octubre de 2026 en el Teatro NOS, ubicado en Camino Real, San Isidro.

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