Rebeca Escribens estrenó con lleno total “No soy una señora”, su primer unipersonal, en La Cúpula de las Artes. La actriz y conductora llegó al escenario para compartir, entre humor, música en vivo, baile y confesiones, distintas etapas de su vida y mostrar una faceta mucho más íntima y personal, lejos de las cámaras.

La propuesta, basada en una idea original de Rebeca y escrita por Diego Lombardi, cuenta con la dirección de Raúl Zuazo y Renato Bonifaz y una puesta en escena que combina entretenimiento y emoción.

Durante el espectáculo, Rebeca se entrega por completo al público y recorre momentos importantes de su historia: su infancia, la relación con sus padres, la maternidad temprana, sus experiencias personales y el camino que la llevó a convertirse en la mujer y artista que hoy conocemos.

“No soy una señora” es también un homenaje a sus padres y a su propia historia, contada con el corazón abierto y con la autenticidad que caracteriza a Rebeca.

“Hablar de mamá y papá, ofrecerles disculpas o reivindicarlos, es sanador. Creo que nadie puede ser feliz si siempre va a estar criticando a sus padres. La vida te va enseñando. Yo era una mocosa del diablo”, señaló entre risas y emoción.

Rebeca Escribens y su padre

Y es precisamente esa mezcla de humor, vulnerabilidad y honestidad la que atraviesa “No Soy Una Señora”. Un espectáculo en el que Rebeca no pretende mostrar una versión perfecta de sí misma, sino todas sus facetas: la mujer que se ríe de sí misma, la que canta, la que baila, la que recuerda, la que se emociona y la que decide seguir adelante.

UNA FIESTA A CORAZÓN ABIERTO

Basado en una idea original de Rebeca Escribens y escrito por Diego Lombardi, “No Soy Una Señora” cuenta con la dirección de Raúl Zuazo y Renato Bonifaz y producción de Bluhaus.

El 24 de septiembre Rebeca estrena su show “No soy una señora”, en la Cúpula de las Artes. Entradas en Teleticket.

La propuesta incorpora música en vivo, bailarines y una puesta en escena cargada de energía, con dirección musical de Diego Dibos y coreografía de Gastón Curbelo. El proceso creativo contó además con el acompañamiento de Ítalo Carrera.

“Más que un unipersonal, va a ser un electrizante show musical que te llevará a un viaje lleno de diversión, risas, poderosas historias y música en vivo”, adelanta Rebeca.

Fiel a su esencia, la actriz y conductora se muestra intensa, irreverente y sin miedo a decir lo que piensa. “¿Intensa? Sí, gracias. ¿Irreverente? Obvio. Dulce… pero no te confíes”, afirma, en un espectáculo que refleja las múltiples capas de su personalidad y conecta con las vivencias de muchas mujeres.

“Es ese abrazo, ese grito, ese baile y las canciones que te hacen cantar a todo pulmón”, comparte la artista sobre un show que celebra la libertad de ser uno mismo.

SOLO SEIS FUNCIONES

“No Soy Una Señora” tendrá una temporada especial de solo seis funciones en La Cúpula de las Artes, a las 8 de la noche, los días 24, 25 y 26 de septiembre, y 1, 2 y 3 de octubre.

Una temporada corta que convierte cada función en una oportunidad para vivir de cerca este espectáculo que Rebeca ha preparado “con amor, locura y pasión”.

Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

Además, quienes paguen con tarjetas de Banco Falabella podrán acceder a un 20% de descuento.