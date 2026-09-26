Con alegría y expectativa, los aproximadamente 60 adultos mayores del Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados, en el Callao, se preparan para recibir al papa León XIV durante su visita al Perú.

El pontífice llegará al hogar el 16 de noviembre, como parte de su recorrido por el país. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados ya organizan los espacios para este encuentro especial.

La visita comenzará en la capilla, donde León XIV realizará una oración privada acompañado por religiosas y miembros de su comitiva. Luego se trasladará a uno de los patios para encontrarse con los residentes.

“Ellos están con mucho entusiasmo, alegría, porque quieren, como todos, recibir la bendición del Santo Padre”, contó la hermana María Vázquez, representante del hogar, a TV Perú Noticias.

La religiosa también recordó que la confirmación de la visita fue recibida con sorpresa y emoción. “Ha sido una alegría inmensa. Fue un regalo de Dios para nosotras, porque no lo esperábamos”, señaló.

Vázquez tiene además un recuerdo especial del pontífice, a quien conoció cuando era obispo de Chiclayo. Según relató, Robert Prevost visitó en varias ocasiones a las Hermanitas y participó en actividades de la congregación.

Entre las residentes también crece la emoción. Silvia Laura del Castillo, una de las adultas mayores del hogar, contó que se siente feliz de vivir allí y espera poder agradecer personalmente al papa cuando lo tenga frente a frente.

La visita al Callao será parte de la agenda de León XIV en el Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, que también incluye Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Mientras se acerca la fecha, los ancianitos y las religiosas ultiman los preparativos para recibir al Santo Padre.