Como parte de las acciones para recuperar el orden y fortalecer la seguridad del país, la Superintendencia Nacional de Migraciones, liderada por el superintendente nacional Luis Yunis Herrera, intervino a dos ciudadanas bolivianas y un ciudadano peruano vinculados a una presunta organización denominada “Los Mensajeros del Jorge Chávez”, que habría intentado facilitar su salida del país utilizando documentos de viaje presuntamente adulterados, con la finalidad de llegar a Madrid, España.

El caso fue detectado luego de que personal de Migraciones identificara a las dos ciudadanas bolivianas como pasajeras de riesgo y realizara el seguimiento correspondiente.

Ambas tenían previsto viajar a Buenos Aires, Argentina, pero no abordaron el vuelo. Durante las verificaciones, habrían señalado que contactaron a un ciudadano peruano que les ofreció ayudarlas a llegar a España a cambio de aproximadamente US$ 7 mil por cada una.

Según las primeras diligencias, las ciudadanas habrían recibido indicaciones para recoger un sobre con documentos en los servicios higiénicos ubicados antes de las salas de embarque. Personal de Migraciones y Aduanas detectaron al ciudadano peruano cuando salía de dicho lugar y, durante el registro de su equipaje, encontraron un sobre con documentos de viaje que corresponderían a las dos ciudadanas bolivianas. La intervención se realizó aproximadamente a las 00:36 horas del 16 de agosto.

Los tres intervenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, y trasladados a la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para las diligencias de ley y el esclarecimiento de los hechos.

“Estamos fortaleciendo el control migratorio para detectar y actuar frente a quienes pretenden vulnerar nuestras normas. Esta intervención demuestra que estamos trabajando de manera preventiva y articulada con Aduanas y la Policía Nacional. No vamos a bajar la guardia, Migraciones seguirá firme en su tarea de contribuir a recuperar el orden y fortalecer la seguridad del país”, afirmó el superintendente nacional Luis Yunis Herrera. Esta acción se suma a las medidas impulsadas por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y el Ministerio del Interior, liderado por el ministro César Astudillo Salcedo, para fortalecer la seguridad y el control en el país.