Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Diana de 38 años, que nos escribe desde Carmen de la Legua.
Doctora Magaly, estoy muy enojada con mi esposo Diego, con quien llevo seis años de casada, por algo que descubrí en sus redes sociales y necesito su consejo para saber cómo actuar frente a este problema.
Con Diego siempre hemos tenido una relación tranquila, pero hace unos días descubrí algo que me incomodó mucho. Una noche, mientras él revisaba su cuenta de Facebook, vi que una amiga suya había publicado varias fotografías y noté que mi esposo había reaccionado con corazones a casi todas.
No uso mucho Facebook, pero al revisar el perfil de esta chica me di cuenta que no era la primera vez que lo hacía, así que empecé a preguntarme por qué tenía ese comportamiento con ella.
Cuando le pregunté, Diego se sorprendió y me dijo que estaba exagerando, que para él poner un corazón era simplemente una reacción y que no significaba nada más. Incluso me aseguró que es una amiga a la que no ve hace mucho tiempo y que nunca ha pasado nada entre ellos.
Yo quiero creerle, pero siento que hay una diferencia entre darle “me gusta” a una publicación y reaccionar constantemente con corazones, sobre todo cuando se trata de fotografías personales.
Terminamos discutiendo porque él siente que estoy buscando problemas donde no los hay, mientras yo siento que está minimizando algo que me incomoda. ¿Cree que estoy exagerando o es válido poner límites a estos comportamientos en redes sociales? ¿Qué hago?
CONSEJO
Querida Diana, es verdad que no necesariamente los “corazones” son una prueba de infidelidad, pero es importante que Diego sepa cómo te hace sentir esa conducta. Ambos pueden acordar qué consideran una interacción respetuosa con otras personas en redes sociales. De esa forma fortalecerán la confianza entre ambos y la relación no quedará atrapada en inseguridades.