Aunque aseguró que el Senado respetará el “espíritu” del dictamen que apruebe la Cámara de Diputados respecto a las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, el senador Segundo Tapia (Fuerza Popular) dejó abierta la puerta a que se delegue más atribuciones que las aprobadas en la llamaba cámara baja.

Días atrás, la senadora fujimorista Martha Chávez ya advirtió que el Senado puede otorgar más facultades que las aprobadas en Diputados. Y su bancada no lo desmintió.

¿Más temas?

En Canal N, Segundo Tapia recalcó que, de los 66 temas solicitados, los diputados están “en su facultad de ver qué puntos aprueban” y luego “los senadores pueden modificarlos”.

Mientras decía que el Senado “respetará el espíritu de lo propuesto” en Diputados y afirmaba que decidirá “si hay que quitar, corregir, modificar”, la periodista con quien hablaba lo interrumpió y preguntó “¿añadir?” y Tapia, sin negarlo, dijo “o también rechazar” el dictamen que llegue de la cámara alta.

Tapia exigió que la Cámara de Diputados acelere el debate de la propuesta de ley para otorgar las facultades por tener esta semana para hacerlo y luego enviar el dictamen al Senado.

Radical

Además, acusó a la bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados de tener una “posición radical”.

Ante la solicitud de JP, Obras y Ahora Nación al premier Luis Galarreta para que se envíe un nuevo pedido de delegación de facultades que se circunscriba solo a luchar contra la inseguridad ciudadana y medidas frente a El Niño, opinó que lo que se debe es aprobar el amplio pedido en curso.