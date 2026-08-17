La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa, tras sufrir una complicación durante el embarazo.

La primera dama -quien es especialista en nutrición, modelo, empresaria e influencer- fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia, pero no se pudo salvar la vida del bebé, informó la ministra del Gobierno, Nataly Morillo.

Cuatro meses

Stefano Noboa Valbonesi, como la pareja presidencial había anunciado se llamaría el bebé, habría tenido al morir poco más de cuatro meses de desarrollo, indicaron periodistas allegados al mandatario. No había información oficial al respecto.

Como señal de duelo y por orden del Gobierno y del Congreso dominado por el oficialismo, respectivamente, las banderas del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia en Quito, y del Palacio Legislativo permanecerán a media asta durante tres días.

Hijos

Daniel Noboa, de 38 años, y Lavinia Valbonesi, de 28, tienen dos hijos, Álvaro y Furio, nacidos en 2022 y 2024, respectivamente.

Además, el jefe de Estado ultraderechista tiene una hija, de 7 años, Luisa Noboa Goldbaum, fruto de su relación anterior con su exesposa Gabriela Goldbaum, el 2019, año en que Daniel Noboa conoció a su actual cónyuge.

Por esta última hija, el presidente y su exesposa están enfrascados en un enfrentamiento judicial por la tenencia en que, según la mujer, Daniel Noboa utiliza su poder e influencias.

En su discurso inaugural en 2025, Daniel Noboa confesó que su actual esposa es su “aliciente en la calma y en la tormenta”.