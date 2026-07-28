Caracterizadas como sus personajes favoritos, hermosas jóvenes cosplayers (personas que se disfrazan y actúan como un personaje de ficción de un anime, un videojuego o una película) participaron en la Bilibili World 2026, una convención de animes y juegos en Shanghái, en la República Popular China.

La Bilibili World 2026 es una de las mayores convenciones presenciales de Asia dedicadas al universo ACGN (animación, cómics, videojuegos y novelas), y se presentaron proyectos y experiencias con música en vivo.

Convención

A medida que el mercado se expande, las propiedades intelectuales (IP) originales de China han logrado un reconocimiento creciente.

La película de animación Ne Zha 2, estrenada durante las vacaciones del Festival de Primavera de 2025 y basada en personajes de una novela clásica de la mitología china, registró una recaudación en taquilla superior a los 15.400 millones de yuanes.

Por otro lado, Black Myth: Wukong —desarrollado por la compañía china Game Science y lanzado en 2024 para PC y consolas— también se convirtió en un éxito mundial.

Aficionados

Gracias a una numerosa comunidad de aficionados al ACGN (animación, cómics, juegos y novelas) en todo el país, China cuenta con una amplia base de consumidores que respalda el desarrollo de IP originales competitivas a nivel global.

Los observadores del sector consideran que las industrias chinas de la animación y los videojuegos están preparadas para ganar una mayor influencia mundial.