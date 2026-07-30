El defensa español Marc Cucurella (28) difundió en Instagram fotos y videos del proceso con el que se tatuó el rostro del entrenador de su selección, Luis de la Fuente, algo que había prometido públicamente en caso que “La Furia Roja” se consagre en el Mundial 2026.

Campeón con España al vencer 1-0 a Argentina, Cucurella -quien se integra esta temporada al Real Madrid del entrenador José Mourinho- escribió: “Las promesas se cumplen”.

Promesa cumplida

El tatuador Ganga hizo el trabajo y el conocido influencer Ceciarmy estuvo presente al lado del futbolista.

El lateral, quien actualmente se encuentra de vacaciones, hizo la promesa durante la concentración del campeonato de que, si España se proclamaba campeona, luciría en su piel la cara del seleccionador nacional.

Diseño

En las imágenes, se ve el diseño del tatuaje el cual consiste en un dibujo de Luis de la Fuente sujetando la copa del mundo con el logotipo del Mundial de fondo.

“Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura”, dijo Ceciarmy en un vídeo en el que mostraba a un sonriente Marc Cucurella momentos antes de grabarse en la piel el curioso tatuaje.