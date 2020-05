Distintos operativos se vienen realizando en diversos distritos. Este fue el caso de San Martín de Porres, donde comerciantes ambulantes fueron intervenidos por agredir a personal de fiscalización por intentar llevarse su mercadería, ya que no respetaban las normas de distanciamiento social decretadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

En las imágenes se puede apreciar cómo los comerciantes agredieron a un fiscalizador hasta botarlo al suelo. Inclusive, lo más indignante era cómo las personas lanzaban cebollas, tomates, entre otros alimentos a las autoridades.

Un hecho que también llamó bastante la atención del público televidente, fue cómo dichos pequeños empresarios también le reclamaron a la reportera de Latina. “Estás defendiendo a la gente que te está pagando. ¿Cuánto te están pagando?”, se le escucha decir a una persona.

Al parecer la gente sigue sin tomar conciencia y se puede ver diariamente desde niños en coches, hasta adultos mayores transitando por las calles de la capital. “Es mi hija y yo hago lo que quiero”, fue el grito de una mujer que fue increpada por llevar a su menor a un lugar considerado como uno de los focos infecciosos.

La necesidad de los comerciantes

Son diversas las frases que se les escucha decir a los ambulantes, quienes indican que no tienen recursos y que por eso tienen que salir a las calles a buscar qué comer. “Ya no tenemos. ¿Qué hacemos nosotros que nos dedicamos al comercio ambulatorio? Ya no puede salir y yo tengo que vender”, es una de las oraciones más recurrentes.

