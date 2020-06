Un hombre adulto, persona vulnerable al coronavirus o Covid-19, fue entrevistado por el programa “América Hoy”, luego de que sorprendiera al periodista con sus declaraciones fuera de cámaras.

Frente a las mismas, el hombre contó que es el único que sale de su casa a trabajar a las calles porque ya no tienen qué comer, ni dinero para comprar alimentos.

“Más miedo le tengo al hambre que al coronavirus. Tengo familia, tengo esposa, hijos, nietos y si estoy aquí es para comer. Cumplí la cuarentena como 25 días, pero luego tuve que salir y decía ‘Dios mío ayudame’ porque el único que me puede ayudar es Dios”, dijo frente a cámaras.

Seguidamente, el hombre se quebró en vivo y empezó a llorar: “¿Y usted cree que no me da ganas de llorar al ver tanto sufrimiento, al ver tanta gente que se muere de hambre en los cerros?”.

Asimismo, durante sus declaraciones dijo que antes de la cuarentena no le caía el presidente de la República, Martín Vizcarra, pero ahora su concepto hacia él cambió. “Yo no lo llevaba al presidente (Martín) Vizcarra, lo juro en Cristo que no lo llevaba al presidente Martín Vizcarra, pero ahora lo respeto, lo quiero y lo admiro. Estoy 25 días en la calle. El único que trabaja soy yo y tengo miedo que se enfermen”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Hombre se convierte en un peligro al probarse mascarillas antes de comprar

Hombre se convierte en un peligro al probarse mascarillas antes de comprar -DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR