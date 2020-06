Mayra Goñi no pudo más con la crisis por coronavirus que vive el Perú y rompió en llanto en sus redes sociales al referirse a la cantidad de fallecidos por esta enfermedad. La actriz comentó que muchos fans le escriben contándole que han perdido un familiar a causar del Covid-19.

“A veces nos sentimos triste por un chico, hay tantas chicas que me escriben, pero hay gente que me escribe diciendo me que perdieron a sus familiares y me parte el corazón. Lo único que les puedo decir es que amen a sus seres más queridos y valórenlos, no esperemos que sea demasiado tarde. (No digan) Nunca me va a agarrar una enfermedad”; dice en un video que ella misma publicó en Instagram.

“Hay mucha gente muriendo por esta enfermedad, por el COVID, muchos no saben de sus familiares hasta no saber que están muertos y ni siquiera se pueden despedir”; agregó entre lágrimas.

Finalmente, pidió a sus seguidores que se cuiden porque nadie está libre de contagiarse.

“Me parte el corazón, de verdad. No nos pongamos triste por estupideces”; subrayó.

