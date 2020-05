La cantante Amy Gutiérrez, quien a sus 21 años, ha logrado convertirse en una mujer aguerrida, con barrio, de armas tomar, y que batalló contra muchos obstáculos para ganarse un nombre en el género salsero femenino en nuestro país.

Recordemos que actualmente se encuentra trabajando de la mano de Sergio George y Tito Nieves. “Es un gran reto trabajar con alguien de la talla de Sergio George, quien ha laborado con Marc Anthony, Maluma, India y diversos cantantes. Sergio me ha dicho que admira mucho mi talento y eso es increíble”, manifestó.

Asimismo asegura que su carrera se ha basado en esfuerzos y no en escándalos. “No ha sido fácil, tuve tropiezos, me cerraron las puertas y muchas personas se han aprovechado de que mi mamá y yo somos muy buenas, pero cada obstáculo fue un impulso para levantarme y seguir luchando por mis sueños… sin escándalos, tranquila y llevando una carrera limpia”, aseguró.

Por otra parte, la intérprete de “No sé” reveló que conversó en privada con Mayra Goñi y que la cosas ya están aclaradas entre ellas.

“Sí. Ya habíamos hablado en privado, las cosas están claras y todo en paz, así que ‘peace and love’ con todos. Me solidarizo totalmente con Mayra (por el acoso que sufrió en redes) y como compañera artista siempre voy a estar ahí para apoyar a quien me necesite. Si la veo en algún momento también la saludaré con todo el cariño del mundo. Le deseo lo mejor siempre, a ella y Nesty”, expresó Amy a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Comas: falso policía es capturado con documentos adulterados 31/05/2020