El doctor Elmer Huerta respondió si el preparado de ajo, kión, limón, cebolla, canela y miel es efectivo para evitar que nos empeoremos si nos contagiamos el coronavirus o Covid-19 o incluso previene que nos infectemos del mismo.

El galeno le respondió a un usuario diciéndole: “Yo creo que quien le recetó es su enemigo. Hacer una mezcla de todo eso, ¿para qué?”.

De acuerdo al doctor Elmer Huerta, no existe evidencia científica que confirme que esta preparación ayuda en la prevención y curación del Covid-19.

“No hay estudio serio sobre el kión que diga que te liberará del coronavirus o que tendrás menos efectos. No existe una prueba científica fehaciente”.

Por ello, recomendó que lo preferible es consumir estos alimentos en nuestras comida y no necesariamente juntos. “Yo prefiero comer el kión en mi arroz chaufa, el ajo en mi arroz, etc. Hay que comer todos estos alimentos en mis comidas, pero mezclarlos son creencias que circulan muchísimo y no tienen sustento científico”.

