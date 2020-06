Wilman García Taype de 48 años de edad es uno de los peruanos infectados con el coronavirus o Covid-19, sin embargo luchó y logró vencerlo.

Este hombre, quien es taxista, se contagió y estuvo por 28 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, conectado a un ventilador mecánico.

Tras salir de la situación crítica y retornar a su casa, no lo hizo con el mismo peso con que ingresó. Según Wilman García Taype habría bajado más de 30 kilos.

“Por lo menos he bajado 32 kilos. Yo pesaba como 80 y tantos kilos y he salido del hospital con menos de 50, bien flaco (...) ¿Tanto, así me ha atacado esta enfermedad? También me sorprende cuánto tiempo he estado en UCI”, contó para el dominical Cuarto Poder.

Actualmente Wilman García Taype se encuentra mejor y ya no se agita. “Ahora puedo hablar, me concentro, manejo más mi respiración, antes de agitaba, no estaba traquilo”.

Al igual que él 167,998 personas se han recuperado del coronavirus o Covid-19.

Hombre recuperado del coronavirus bajó más de 50 kilos y no podía ni caminar (VIDEO)

VIDEOS RECOMENDADOS

Coronavirus en Perú: vida después del COVID-19

Coronavirus en Perú: vida después del COVID-19

TE PUEDE INTERESAR