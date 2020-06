El doctor Elmer Huerta respondió si uno puede detectar si es asintomático del coronavirus o Covid-19 degustando el vinagre, supuesta “teoría” que viene circulando en las redes sociales durante la pandemia.

El médico peruano indicó que hasta el momento no se puede determinar por qué son asintomáticos, pues aún no hay muchos estudios.

“No se sabe por qué motivo son asintomáticos y quien desarrolla los síntomas no es que desarrolla todos los síntomas, algunos pierden el gusto, otros solo dolor de garganta, otros la tos o dos o tres de los síntomas”, indicó.

En ese sentido, acotó que es totalmente falso que el vinagre ayude a confirmar si uno es asintomático en tiempos de coronavirus.

“Uno de esos síntomas es perder el olfato, por eso vienen esas cosas que circulan en el WhatsApp o en el Internet de que si tú tomas el aire y no aguantas un tiempo, tienes Covid-19 o si tomas vinagre, tienes Covid-19. Pues bueno, eso no está demostrado”.

“La persona que tiene una alteración en olfato se va dar cuenta inmediatamente en al casa o en el trabajo y no necesita una prueba especial. En conclusión, eso no es cierto, no es verdad”, finalizó en su espacio Sanamente en América Noticias.

Elmer Huerta responde si se puede detectar a un asintomático haciéndole degustar vinagre

