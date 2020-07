El doctor Elmer Huerta afirmó que no es necesario lavar la ropa cada vez que una persona regresa a su vivienda en medio de la pandemia del coronavirus.

En el programa “Sanamente”, el experto respondió la siguiente pregunta:

“En lugar de lavar la ropa cada vez que uno regresa de la calle: ¿Se la puede dejar en “cuarentena” por tres días para luego volverla a usar?”.

Contrario a lo que muchos piensan, el Dr. Huerta dijo que no es necesario: “Si esta persona solamente ha salido un ratito al mercado y regresó, pues no tiene por qué hacer nada con su ropa”.

Huerta explicó que la ropa se debería dejar reposando por algunas horas para evitar un contagio. “Para la gran mayoría de las personas que van al supermercado, van al mercado, van a hacer una cola en un lugar, etc; el que no haya mucha gente entonces no necesitan hacer nada, simplemente que se quiten su ropa y la cuelguen 24 horas y ahí va a desaparecer todo”, señaló.

No obstante, si la persona pasó mucho tiempo en un centro de salud o en el transporte público, sí debería lavar su ropa o no utilizarla por al menos tres días: ”Si esta persona tuvo que ir al hospital porque tiene un familiar enfermo o estuvo en emergencia algunas horas allí dentro del hospital, esa ropa sí podría ser contaminada por lo que hemos definido como la carga viral del ambiente”.

“Si es una persona que sale de la casa y tiene que tomar tres movilidades para llegar al trabajo y en cada movilidad se le apretujó la gente (...) quizás esta persona tenga que tratar su ropa de manera diferente, dejarla tres días para que oree allí porque el virus va a desactivarse en tres días”, manifestó el doctor Huerta.

Dr. Huerta explica qué hacer con la ropa tras regresar de la calle

