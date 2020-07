Cada día surgen opciones ‘milagrosas’ para tratar el COVID-19, aunque estas no están probadas científicamente. En la búsqueda de un tratamiento contra la enfermedad, distintas publicaciones aseguran que la planta de matico sirve tratar a pacientes con coronavirus.

Si bien esta planta es utilizada en la medicina popular, expertos y organismos de salud aseguran que no permite curar el nuevo coronavirus.

Al respecto, el Dr. Elmer Huerta aclaró que muchas plantas medicinales pueden ayudar a tratar algunos de los síntomas que presenta el paciente infectado con Covid-19, pero no representa una cura.

“Hay que tomar en cuenta dos cosas: el tratamiento especifico contra el virus no existe, pero tratamientos sintomáticos hay muchos, contra la gripe, el dolor de cabeza , la tos, etc. Los tratamientos sintomáticos pueden ser naturales o químicos, pero no existe ninguno curativo”; comentó en su secuencia ‘Sanamente’ de América Televisión.

Recalcó que no existe tratamiento específico contra el coronavirus aún. “El remdesivir puede reducir los días de hospitalización, la ivermectina nunca e ha demostrado que funcione bien. Tratamiento contra el virus no existe, sintomáticos existen muchos y la platas pueden ayudar mucho”.

¿Qué es el matico y para qué sirve?

Básicamente se emplea el matico para cortar las hemorragias. Aunque también es preciso decir que se emplea para acabar con los forúnculos de la piel, calmar las picaduras, aliviar diarreas y úlceras.

Cuando hay molestias digestivas cuenta con la propiedad de aliviar el dolor de estómago y calmar las náuseas. También se aconseja cuando tenemos gases, ya que sus efecto será prácticamente inmediato.

En los últimos meses, muchas comunidades consideran al matico como una buena alternativa para calmar neumonía, bronquitis y distintos problemas respiratorios.

¿Cómo se toma el agua de matico?

Debes colocar dos hojas de matico en una taza, agregas agua hervida, la tapas y la dejas reposar hasta que se entibie. Ese mismo té puede ser usado para lavar las heridas o en compresas para las contusiones.

Luego de limpiar y desinfectar la herida, puedes aplicar esta infusión sobre la lesión.

Este remedio se utiliza más en irritaciones superficiales de la piel, en heridas que ya están prontas a cerrar, o heridas que no requieren ser cubiertas por vendajes.

Comando Matico

En junio de este año, un grupo de jóvenes voluntarios de la comunidad nativa Shipibo Konibo activaron el “Comando Matico COVID-19” para atender a pacientes indígenas con síntomas del nuevo coronavirus.

“Aplicamos el tratamiento a base de la planta matico. Varias personas lo requieren, porque se ha convertido en una planta milagrosa frente al nuevo coronavirus”, expresó, Javier Soria.