Este sábado, el presidente de la República, Martín Vizcarra respondió si se extenderá la cuarentena pasado el 24 de mayo, fecha en la que termina la última disposición debido a la propagación del coronavirus o Covid-19.

Tras la pregunta de uno de los periodistas, el jefe de Estados respondió: “Mira, hay una serie de medidas que van a continuar, por ejemplo, las reuniones con aglomeración no puede haber, por eso no puede haber las clases por un tiempo extenso”.

“No puede haber clases en universidades, no pueden atender los restaurantes con público, no pueden atender los cines, las discotecas, no van a atender por varios meses. La circulación por la noche y su reducción, también va a continuar, porque es ahí donde no se puede controlar. Este virus, esta pandemia, está cambiando las costumbres y la vida de todos”, agregó el mandatario Martín Vizcarra.

El presidente de la República indicó que todo está en evaluación. “Decir que el 24 volvemos a la normalidad, no. Vamos a seguir evaluando y vamos a ver cómo trabajamos”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jefferson Farfán dio positivo a Covid-19

Jefferson Farfán dio positivo a Covid-19

TE PUEDE INTERESAR