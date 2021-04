¡Lamentable! La situación sanitaria que afronta nuestro país debido a la pandemia del Coronavirus ha obligado a miles de peruanos a endeudarse para salvar las vidas de sus seres queridos.

Tal es el caso de la familia Obispo Fernández que decidieron vender todos sus bienes para poder comprar el oxígeno medicinal que pueda salvar las vidas de sus padres. Incluso están pensando en poner a remate sus dos vehículos.

En una entrevista con América Noticias, Elías Obispo contó que se prestaron S/ 20.000 soles y que debido a la urgencia con la que requerían el insumo médico, se vieron obligados a rematar algunos terrenos.

“Teníamos nuestro ganado, vacas lecheras, torillos para engordar... todo se ha tenido que vender, todo se fue en un día, en S/10.000, por oxígeno”, sostuvo el hombre.

Asimismo, César Obispo, hermano de Elías sostuvo que es muy desesperante ver a sus padres en esta situación y que necesitan ayuda para costear los gastos de la enfermedad.

“Entras al cuarto y ves a tus padres que te dicen ‘quiero vivir’ (...). Queremos atenderlos en Pachacamac a veces y nos dicen que por nuestro DNI no se puede porque no tenemos SIS. Queremos asegurarlos y nos dicen que no se puede, que tiene que ser por Santo Domingo”, añadió entre lágrimas.

Cualquier ayuda, puede comunicarse al número 941635187.

