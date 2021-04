César Acuña, candidato presidencial por Alianza Para el Progreso, expresó su indignación por los insultos que lanzó su contendor, Rafael López Aliaga, contra la periodista Juliana Oxenford.

El exgobernador regional de La Libertad escuchó los improperios del candidato de Renovación Popular, quien tildó de “ignorante de porquería” a la presentadora de ATV.

“Lamento lo que ha pasado con Rafael, lo voy a decir con sus palabras, es comportamiento de un patán, me solidarizo contigo (Juliana), mejor que haya pasado ahora, porque con ese comportamiento de no respetar a las mujeres... el Perú no necesita presidentes patanes y que no respetan a las mujeres”, comentó Acuña.

“Me indigna el comportamiento de esta persona que aspira a ser Presidente del Perú”, agregó.

Rafael López Aliaga insulta a Juliana Oxenford

El candidato a la presidencia del Perú lanzó insultos contra la periodista, quien cuestionó su propuesta de viajar a Estados Unidos para traer las vacunas contra el COVID-19.

“Traer vacunas que sí funcionan y están sobrando en Estados Unidos. Hace un mes lo dije, se rieron de mí. Los programas mermeleros, la señorita Juliana Oxenford riéndose de la desgracia, ignorante de porquería, tienes que enterarte lo que pasa en el mundo”, aseveró.

Juliana Oxenford anuncia que demandará a Rafael López Aliaga

