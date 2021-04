¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González decidió romper su silencio y se refirió al tan polémico y repentino distanciamiento que habría tenido de la conductora Magaly Medina. ¿Cuáles serán los motivos?

Y es que el presentador aclaró que no hay una razón exacta por la que haya cortado amistad con la ‘Urraca’. Sin embargo mencionó que él siempre querrá verla bien en todos los aspectos de su vida.

“Como no es clara, no sé qué pensar. Tampoco voy a responder lo que pienso, porque por algo tengo su teléfono, así como hace dos años le mandé un audio de cinco minutos y de ahí nos distanciamos”, comenzó diciendo.

“De ahí volví a contactar con ella cuando me invitó a su show para entrevistarme. Me trató muy bien y siempre se lo agradecí. Ahora no sé qué pasó, no entiendo... La conozco desde que tengo 16 años, pero siento que cuando estoy en televisión hay algo que pasa, algo que cambia”, agregó.

“Pero si me he dado cuenta que cuando yo vuelvo a la televisión, deja de mencionarme. Parece que ella tiene un tema que yo no los atravieso”, finalizó diciendo González.

Rodrigo González se pronuncia sobre pelea con Magaly Medina - Ojo

TE PUEDE INTERESAR