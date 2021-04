¡Fuertes declaraciones! Juliana Oxenford anunció que presentará una demanda contra el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien la insultó durante un evento proselitista en San Juan de Lurigancho.

En su programa, cuestionó la actitud del empresario y remarcó que la ha “violentado” con sus insultos, por lo que dejó en claro que López Aliaga tendrá que responder ante los tribunales.

“Yo no he insultado al señor López Aliaga ni tampoco miento, como lo ha hecho él, no en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades. Hoy este señor en una visita a Jicamarca habló de mí (…) va a tener que responder y en tribunales por lo que ha dicho el día hoy de mí. Me ha llamado ‘ignorante de porquería’”, expresó.

“Me ha insultado, me ha violentado, como ya lo había hecho con colegas periodistas. Esto no es piconería, es simplemente ni siquiera mi verdad, sino defender la verdad”, añadió la conductora de TV.

¿Qué sucedió?

Recordemos que el candidato a la presidencia del Perú lanzó insultos contra la periodista, quien cuestionó su propuesta de viajar a Estados Unidos para traer las vacunas contra el COVID-19.

“Traer vacunas que sí funcionan y están sobrando en Estados Unidos. Hace un mes lo dije, se rieron de mí. Los programas mermeleros, la señorita Juliana Oxenford riéndose de la desgracia, ignorante de porquería, tienes que enterarte lo que pasa en el mundo”, aseveró.

“Eso se sabía hace un mes, solo que a la prensa mermelera no le conviene, conviene tener a un pueblo cerrado, cercado y que la gente se muera para ver qué negocio hago pagando 30 dólares por vacuna cuando vale menos de 10. Allí está el negocio de la corrupción”, añadió.

