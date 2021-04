¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González rompió su silencio y decidió responderle a Magaly Medina, quien mencionó que solo sus amigos más cercanos y que no pertenecen a la televisión, conocen los verdaderos motivos de su separación con el notario Alfredo Zambrano.

Y es que el popular ‘Peluchín’ mencionó que uno de los posibles motivos de su distanciamiento con la ‘Urraca’ sería por “una lucha de egos en televisión”.

“Ella siempre ha dicho algo sobre los egos en televisión... No vamos a decir que los que estamos frente a televisión no tenemos ego, porque de qué estaríamos hablando, pero no es bueno que tú hables por el resto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el presentador de ‘Amor y Fuego’ señaló que él sí se pone contento cuando ve triunfar a sus amigos, con los cuales no existe competencia. ¿Será una indirecta para Magaly?

“A mi me gusta que a mis amigos les vaya bien. Yo no compito con mis amigos, me esfuerzo por ser una mejor persona. A la gente que quiero o quise o formó parte de mi círculo, también la quiero ver bien, y cuando algo malo les pasa, no me alegro”, expresó.

