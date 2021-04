Aída Martínez sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para contar que tomó la difícil decisión de utilizar el chupón con su pequeña Arielita, pese a que había mencionado que no recurriría a esta elemento.

“Les confieso que yo no estoy de acuerdo con el chupón, dije que jamás le iba a dar chupón a mi hija, pero a veces recurres a estas cosas porque en mi caso, Arielita le gusta llorar bastante. Obviamente hay tipos de bebés, hay tranquilos, otros que lloran...”, comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram.

“Arielita es de las que llora todo el tiempo y todo el día para prendida de su tetita, porque es su única fuente de alimento, no le estoy dando fórmula, ni esas cosas. Entonces conversamos con mi esposo y hemos recurrido al chupón, lo cual me pone un poco triste, pero es la única manera que Arielita se distraiga y yo pueda avanzar mis cosas, porque la verdad no he podido avanzar nada de mis cosas”, agregó.

En ese sentido, la modelo arequipeña también advirtió a sus seguidores de no criticar sus decisiones respecto a su maternidad.

“Con este video no les estoy pidiendo recomendaciones ni críticas, solo les estoy contando un episodio más de la maternidad que me está tocando vivir. Por favor, no empiecen con sus cosas y sus consejos”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González y Gigi Mitre sobre separación de Magaly Medina con el notario - Ojo