La modelo Aída Martínez se dirigió a un grupo de mujeres que, según ella, la acusaron de haberse operado el cuerpo a solo semanas de convertirse en mamá. En sus historias de Instagram, llamó “intensas” a sus seguidoras y aseguró que este pensamiento es incorrecto.

“Publiqué una foto del año pasado que la gente piensa que es actual, pero si se dan cuenta no es actual, porque en la foto estoy entrenada, estoy tonificada y no solo eso, sino que tengo el cabello ahora mucho más largo”, explicó Aída Martínez.

“Me empiezan a escribir y me dicen ‘dónde te has operado, dónde, quiero operarme, acabo de dar a luz hace unos días y me quiero operar, mi cuerpo está destruido’, y piensan que yo me he operado. He estado haciendo una cuarentena en mi casa, cuidando a mi hija y solo he salido para vacunarla y piensan que lo primero que he hecho después del parto es pisar un quirófano”, agregó.

De acuerdo a la modelo arequipeña, estas mujeres deberían enfocarse en sus hijos y no preocuparse tanto por cómo han quedado sus cuerpos luego del embarazo:

“Qué mal pensamiento tienen ustedes, chicas, lo primero que tienen que pensar es en el bienestar de su hija, no en como quedó su cuerpo, eso se arregla después. Yo de hecho voy a regresar a entrenar, de hecho tengo el cuerpo hecho mi****, pero no estoy pensando en eso”.

Y es que según Aída Martínez, todavía no ha recuperado su figura: “De hecho tengo la panza colgando, tengo un montón de celulitis, mi cuerpo está literalmente destruido, todavía no puedo hacer nada de cardio ni peso por lo mismo que mi útero sigue descolgado”.

“Me veo al espejo y digo ‘wow, qué feo está mi cuerpo, yo no tenía ese cuerpo’, pero veo a mi hija y se me pasa y digo ya, con paciencia, más adelante entrenaré”, sentenció la modelo.

Fotos y video: Instagram Aída Martínez

