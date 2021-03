La modelo Aída Martínez se pronunció sobre el fin del matrimonio de Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano. Ella contó que recién es enteró este miércoles al levantarse, sin embargo señaló que no se burlará de lo que le está pasando a la urraca.

“Hoy me desperté y habían un montón de comentarios que decían: “Aida se te hizo justicia”, “Aída, el karma existe”, que la dejaron a la señora Magaly Medina, que se va separar. Para los que no están enterados, la señora Magaly Medina en muchas ocasiones se ha burlado de mí esposo, de mi hija, del baby shower que dijo fue puro canje cuando su fiesta también”

Seguidamente, Aída Martínez aseguró que a diferencia de Magaly Medina, no se mofará de su desgracia. “Pero a diferencia de ella, yo no me voy a mofar, ni me voy a burlar de su separación y tampoco voy hacer fiesta de eso, porque me imagino que debe ser muy doloroso lo que ella está pasando. Me imagino que la separación debe ser de una de las cosas más feas”.

“No me voy a mofar de la desgracia ajena. Sí creo en el karma, si creo que todo da vueltas, todo regresa, pero no voy hacer fiesta de lo que ella está viviendo en este momento. Yo en particular he cambiado, me he reinventado y si antes era burlona ahora no, no me voy a burlar de ella en lo absoluto”, agregó.

Finalmente, Aída Martínez le deseó lo mejor a Magaly Medina y que encuentre un nuevo amor en el futuro. “A diferencia de ella, yo deseo que le vaya bien y espero que encuentre un buen camino en el futuro y que se vuelva a enamorar y que le vaya bien y todos los éxitos para ella”.

