El padre de la segunda hija de Andrea San Martín, Juan Víctor, se mostró preocupado porque le toca ser miembro de mesa en estas Elecciones generales de Perú de 2021, programadas para el próximo 11 de abril.

El expiloto de avión aseguró que tiene miedo a contraer el Covid-19 si decide ejercer su deber democrático. Indicó, además, que está dispuesto a pagar la multa y que no le interesa el incentivo de 120 soles que otorgará el Gobierno.

“Soy miembro de mesa, pero no quiero exponerme. Tengo varios motivos, pero quiero dar mi voto. ¿Qué aconsejan? no me importa pagar la multa, no me importa el incentivo”, escribió en una historia de Instagram

Sus seguidores no demoraron en responder: “sería egoísta evadir tu responsabilidad”; “cumpla con su deber y ese dinero dónalo”; “llévale algo mínimo a la persona que te reemplazará”.

Soy miembro de mesa, cómo registrarme para cobrar los 120 soles

Si eres miembro de mesa de las Elecciones 2021, que se celebrará este 11 de abril, debes saber que tu labor será esencial para el éxito de esta jornada electoral. Así que recuerda capacitarte en la función que desempeñarás y cumplir con los protocolos de seguridad contra la COVID-19. Para recibir la compensación económica de 120 soles por realizar tu función, debes registrarte hasta el 10 de abril en el siguiente LINK: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/

En dicha plataforma de la ONPE, los miembros de mesa deberán completar una declaración jurada, indicar la modalidad de cobro y contestar las preguntas de validación.

La ONPE precisó que los 120 soles serán entregados a quienes cumplan la función de presidente, secretario y tercer miembro de mesa, cuyos nombres y firmas figuren en el acta electoral. Cabe señalar que los que se inscriban hasta el 10 de abril recibirán la compensación de 120 soles a partir del 30 de abril.

