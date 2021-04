Milett Figueroa es tendencia hoy, 1 de abril, por las fuertes declaraciones que hizo Bertha Cabrera, exesposa de César Acuña Núñez, hijo del candidato presidencial por Alianza Para el Progreso (APP).

Según reveló Bertha Cabrera, en entrevista exclusiva a “Magaly TV La Firme”, Milett Figueroa estuvo en el mismo departamento que alquiló Cesar Acuña Jr. en Miami, Estados Unidos. Además, aseguró que su hija - de tan solo 15 años - encontró una caja de anticonceptivos y una boleta con el nombre de la actriz.

Sin embargo, no es la primera vez que la modelo peruana es relacionada al hijo de Cesar Acuña Peralta. En la siguiente nota haremos un repaso de todas las veces que Milett negó algún tipo de relación con él.

Claudia Cruzalegui hizo la misma denuncia en el 2014

En el 2014, la actual pareja de César Acuña Jr., Claudia Cruzalegui, publicó un comunicado en Twitter donde señalaba a Milett Figueroa como la “amante” de su expareja.

“Yo no conozco a la señorita Figueroa pero tengo pruebas irrefutables de que ellos mantenía una relación a mis espaldas”, menciona el comunicado.

Además, Cruzalegui contó que entre su pareja y la exguerrera “habrían viajado a Miami “en varias ocasiones y a México”, según cita el comunicado. Estas declaraciones se dieron luego de la filtración de imágenes íntimas de Milett Figueroa.

Vale mencionar que Cruzalegui retomó su relación con Cesar Acuña Jr y se lucen juntos en redes sociales.

Milett negó relación con Cesar Acuña Jr.

Luego de estas acusaciones, Milett Figueroa dio una entrevista a Magaly Medina en su entonces programa de Latina. Con evidente incomodidad, la modelo dijo que “nunca en su vida ha destruido un hogar o una relación”.

Resaltó que no había pruebas de su supuesta relación amorosa con César Acuña Jr, por lo que pidió investigar por qué terminó la relación de Acuña con Claudia Cruzalegui.

“Que (su esposa) me muestre las pruebas de que yo me he metido por los palos. Su relación no terminó por mí. Que tu producción investigue por qué realmente se acabó. No fue por mí”, comentó.

Milett anunciaba acciones legales

Milett Figueroa confirmó que sí conocía al empresario César Acuña Jr. pero que jamás tuvo una relación amorosa con él, tal como lo difundió su ex esposa Claudia Cruzalegui. Por esta razón, advirtió que denunciará a la ex de Acuña.

“Estoy tomando acciones legales, con un staff de abogados, para cada persona que sale a hablar y que sale a opinar. También tengo todo grabado, tengo las pruebas de la gente que ha salido a opinar sin pruebas ni fundamentos, es un tema delicado”, expresó Milechi.

Madre de Cesar Acuña Jr. niega relación extramatrimonial

Rosa Núñez, expareja de Cesar Acuña Peralta, salió en defensa de César Acuña Jr. y arremetió contra Claudia Cruzalegui, quien acusó a Milett de “robamaridos”. Ella envió un extenso comunicado donde desmiente todas las versiones de infidelidad y agresión que dio la ex mujer de su hijo.

En aquel año, Rosa Núñez aseguraba que César Acuña Jr. no tenía ninguna relación amorosa con la bella Milett y resaltó que no existe la figura de adulterio ya que su hijo está separado de Cruzalegui desde el año pasado.

‘Para que se configure el adulterio tendríamos que encontrarnos en el ámbito o contexto de una relación de pareja que vinculara a mi hijo con la ciudadana Claudia Cruzalegui Solari. Sin embargo, ambos se encuentran separados desde 12 de mayo del 2013, tal como se desprende del parte policial 2682242 de fecha 9 de mayo 2013, registrado ante la Comisaría de Barranco (...) es importante precisar que mi hijo no mantiene ni ha mantenido relación sentimental con la Srta. María Millet Figueroa Valcárcel, a la que respeto y excluyo del problema, porque su honorabilidad esta comprobada’”; se concluye.

Captan a Milett en camioneta de Cesar Acuña Jr.

Ese mismo año, la Revista Magaly TeVe captó a la modelo abordando una moderna camioneta roja marca Porsche, valorizada en apróximadamente 100 mil dólares, que pertenecía, según los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a Cesar Acuña Nuñez.

La modelo fue consultada por estas imágenes y respondió: “Esa foto fue un día después de lo que pasó (la primera acusación de Claudia Cruzalegui). Me reuní con el señor César, mis abogados y mi madre. Después me enteré que era su carro. Yo me movilizo en mi auto”.

Milett Figueroa se moviliza en camioneta de César Acuña Jr.

