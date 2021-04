Rodrigo González no se calló nada y decidió responderle a Magaly Medina, quien mencionó que solo sus amigos más cercanos y que no pertenecen a la televisión, conocen los verdaderos motivos de su separación con Alfredo Zambrano.

“A Magaly no la veo como una mujer que vaya a decir algo en la televisión o tapar algo tan fuerte que una persona te haga. ¿Tú crees que si alguien te pone los cuernos, vas a salir a decir en televisión nacional que no fue así? No pues, te quedas callada. Hay mucha gente que seguro quisiera alegrarse si eso hubiera pasado”, comenzó diciendo el conductor.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el popular ‘Peluchín’ le mandó un tremendo misil a la popular ‘Urraca’, pues mencionó que no necesitaba ser su amigo para comentar sobre su separación con el notario.

“Para poder opinar sobre esto no hace falta ser amigo, conocido, ni familia, se opina porque Magaly es un personaje público que ha abierto las puertas de su vida. Y cuando no te gusta lo que digan, no digas que eso solo lo pueden decir tus amigos o que los demás no tienen derecho a especular, porque tú has hecho una carrera de la especulación también”, expresó.

“Magaly piensa que como es la pionera del espectáculo, de la farándula, todos tenemos que hacer las cosas como las hace ella, opinar como lo hace ella. Y cuando le toca a ella, quiere decirnos a los demás cómo tener que hacer nuestro trabajo. El rubro no le pertenece a nadie, cada uno manda en su casa y en su carrera”, finalizó.

Rodrigo González y Gigi Mitre sobre separación de Magaly Medina con el notario - Ojo

