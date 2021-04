¡Fuertes declaraciones! Vania Bludau fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” y consultada sobre su expareja, Frank Dello Russo, quien tendría un departamento en Miami, en el mismo edificio que la modelo.

“No es dueño de ningún depa ahí y yo te lo puedo decir. Fácil ha alquilado ahí hace algún tiempo (...) No pasa nada, mi elevador es privado. Debe haber ido a visitar a alguien ahí. Miami es muy chico, así como Lima. Es infierno chico. ¿Quién vivirá ahí? Seguro el hermano, no sé”, dijo la exchica reality.

Sin embargo lo que sorprendió a propios y extraños fue la peculiar reacción que tuvo Mario Irivarren al escuchar a Vania Bludau decir que su relación con el abogado terminó en muy malos términos, y que no lo saludaría si se lo encontrara en la calle.

“No, yo no saludo. Por mi parte si terminamos mal, no voy a decir que es mi mejor amigo. Yo no miento. Lo que sucede es que es muy diferente cuando terminas una relación bien, conversando, a cuando terminas una relación mal, como esta terminó”, comentó la influencer.

“¿Por qué? Hay que saludarlo normal. Yo si soy más fresco, yo si lo saludo. No pasa nada. Así no me devuelva el saludo, yo si saludaría”, agregó Mario.

