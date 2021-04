¡Totalmente enamorado! César Acuña sorprendió a propios y extraños al presentarse por primera vez en el programa de Juliana Oxenford junto a Gisell Prado, su novia 30 años menor que él.

Y es que la joven fue consultada por la periodista sobre qué fue lo que le llamó la atención del líder de Alianza para el Progreso, que los ha llevado a tener una relación de casi tres años.

“La política me gusta porque es servir a la gente y eso es lo que hago. Eso fue lo que me gustó de él, el don de de servir a la gente. Él no dice todo lo que hace por los demás, él ayuda hace muchísimos años, a muchísima gente y no todo lo pregona”, comenzó diciendo.

“Yo lo conozco hace más de 20 años, porque he estudiado y trabajado en la Universidad César Vallejo. Me fui a Tumbes y ahí hubo el acercamiento con él. Ya lo quería, lo admiraba y ahí empezó a nacer ese amor hasta ahora”, agregó.

Por su parte, el candidato a la presidencia del Perú destacó las cualidades de su actual novia e incluso señaló que han conversado sobre tener un hijo en un futuro.

“Es una mujer muy trabajadora, con muy buenos sentimientos. Algo que me encanta, es que dice lo que siente y lo que piensa, cuando ve que algo está mal, lo dice. Y voy a confesar que realmente estos tres años que tenemos juntos, me ha cambiado la vida. Ha llegado en el mejor momento”, expresó muy contento.

