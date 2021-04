Monique Pardo agradeció mucho el apoyo de sus seguidores, pues pese a no tener un gran apoyo económico en su campaña como aspirante al Congreso 2021 y tener complicaciones en su salud, tiene la fe que los peruanos la apoyarán en las Elecciones 2021.

“El amor de la gente es el regalo más grande que me ha podido dar Jesús. Yo he estado sola en esta campaña porque no tengo dinero y tuve una lesión cardiaca grave, pero me recuperé, espero que la gente me responda porque no soy eterna”, comenzó diciendo.

“Mi vida es testimonio de honestidad, de una mi vida intachable y lo que yo puedo merecer es respeto. Yo no soy una mujer que me involucré con narcos, ni con viajes, tuve muchos hombres a mis pies. Tengo 23 años de fidelidad a mi esposo”, agregó la cantante.

En ese sentido, Monique explicó que de llegar a alcanzar un curul en el Congreso, propondrá tres temas importantes en el Parlamento: “Primero, el trabajo para los peruanos, el 80% de ser material humano peruano, primero lo nuestro. Segundo, la castración química para los violadores. Por último, respeto e igualdad a mis hermanos LGTB”, expresó.

“Yo confío en Jesús solamente y sino llego (alcanzar una curul) me daría mucha pena porque no soy eterna. Es la última oportunidad que tengo para ayudar a mi país, quiero devolver el amor que me han dado”, finalizó diciendo a El Popular.

