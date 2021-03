Monique Pardo se animó a confesar cómo viene viviendo las últimas semanas de campaña previo a las Elecciones 2021. Y es que la exvedette tiene una gran ilusión de llegar al Congreso para poder cumplir varias promesas a la población.

En ese sentido, la popular artista agradeció que le hayan dado un lugar en una avenida concurrida en el distrito de San Miguel para poder colocar una imagen de su campaña.

“Me han hecho un mural en la cuadra 9 de la av. La Paz en San Miguel. Me han salido a apoyar porque yo estaba sola porque hay mucha envidia, me han tratado de detener, pero sigo de pie. Esto me ha llenado de voluntad y esperanza de poder hacer algo por mi país”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a todo el público es una de las radicales propuestas que le hizo al pueblo peruano: impulsar “la castración química para los violadores”. Sin embargo, cabe resaltar que el tema en el Perú ha sido eliminado en el 2018, pese a que en su momento el 74% de la población estaba a favor de este castigo.

