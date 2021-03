Oriana Montero, la imitadora de Mon Laferte en ‘Yo Soy’ realizó una trasmisión mediante sus redes sociales para confesarle a sus fanáticos la verdadera razón por la que no estuvo en la semifinal del programa.

“Quiero que sepan que después de salir de ‘Yo Soy: Grandes batallas’ me encontré con varias propuestas de trabajo musical. Aparte tuve un ultimátum del estudio con el que me comprometí desde diciembre a grabar los temas que vengo realizando”, comenzó diciendo.

La intérprete de Mon Laferte contó que extraña a sus compañeros, a quienes felicitó por haber llegado a la final del programa.

“Después de salir del programa me comprometí con mi carrera y quiero dejar en claro que apenas me convocaron de Yo Soy, yo decidí informarles de todos estos compromisos. Decidí ponerle más seriedad a mi trabajo. Me cuesta sudor y lágrimas no estar en la final (de Yo Soy)”, dijo emocionada Oriana.

