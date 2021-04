Beto Ortiz quedó decepcionado al ver que César Acuña no se presentó en el programa “Beto a saber” junto a Gisell Prado, su novia 30 años menor que él. El periodista le consultó si esto se debía a un alejamiento con la joven.

“Resulta que ha venido soltero y esto me preocupa porque un Presidente sin primera dama no es Presidente. Hasta ‘Porky’ que es solterón ha presentado a su primera dama, y no puedo creer que César Acuña no tiene novia, ¿han terminado?, ¿te ha arrochado?, ¿le da vergüenza?”, comentó el presentador de Willax al inicio de la entrevista.

Recordemos que, desde que comenzó la campaña, Gisell Prado no ha sido captada con el candidato presidencial de Alianza para el Progreso. Acuña, sin embargo, aseguró que su noviazgo sigue firme y no ha terminado.

“La novia es firme, ella está en Trujillo. Ella vendrá conmigo el miércoles (...) Ella me acompaña, está al lado de César Acuña, tenemos el mismo sueño, la misma responsabilidad. Somos una pareja que cree que tenemos una gran oportunidad de trabajar por el Perú”, comentó en Willax TV.

