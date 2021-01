Solange Ordoñez, una joven periodista de 27 años, vive un verdadero calvario. Ella se contagió del coronavirus y, supuestamente, venció a la enfermedad hace 8 meses. Sin embargo, hoy lucha contra las secuelas de la enfermedad.

“Tengo los mismos síntomas desde el día que me enfermé. Siento bastante frustración porque soy una persona joven como para que me duela la espalda de la forma en que me duele, me duele el estomago, tengo dolores de cabeza. Voy al doctor y me dice que tome paracetamol, pero los síntomas siguen, no paran”; dijo al dominical “Panorama”.

La joven trabaja en el equipo de producción de Panorama y revela que no hay día que no sienta los síntomas o secuelas del Covid-19.

“Ni siquiera los doctores sabe la respuesta, porque es una enfermedad nueva”, añadió.

¿Qué es el covid persistente o ‘long covid’?

Según la exministra de Salud, Patricia García, el 35 % de las personas que han sufrido una infección por Covid-19, desde leve hasta severa, pueden presentar diferentes síntomas que los limitará a realizar sus actividades cotidianas como trabajar.

“En inglés le llama ‘long covid’, es decir, ‘covid largo’. El daño que deja pueden ser incapacitantes, la tos, el malestar, la falta de aire, cansancio extremo, dolor de cabeza, decaimiento, que frustra a los pacientes”; sostuvo.

El sufrimiento post Covid generalmente se menciona en el Perú como secuelas del coronavirus. Hace un mes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que a dichas afectaciones se le denominó síndrome post Covid.

