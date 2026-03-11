La crisis energética que afronta el país comienza a sentirse con fuerza en los bolsillos de los ciudadanos. En diferentes puntos de Lima se vienen registrando incrementos en productos de primera necesidad, combustibles y pasajes de transporte público.

El aumento golpea con fuerza a los mercados de abastos. Por ejemplo, el kilo de pollo se vende actualmente a S/ 12.50, precio que se ha mantenido durante tres semanas, luego de haber subido previamente a S/ 11.50.

Otros productos también han registrado aumentos considerables. La cebolla pasó de costar 5 kilos por S/ 10 a S/ 12.50.El camote también subió de precio, pasando de 5 kilos por S/ 10 a 5 kilos por S/ 14, mientras que la arveja aumentó de S/ 3 por kilo a S/ 10 por kilo.

“Ya da miedo venir al mercado, el precio está por las nubes, qué vamos a cocinar”, señaló una madre de familia mientras realizaba sus compras.La crisis también se refleja en el precio del balón de gas doméstico.

En algunos distritos de Lima el costo ha llegado hasta los S/ 110. Esta situación ha provocado largas filas de ciudadanos que buscan balones a menor precio, como ocurre en algunos puntos de Chorrillos donde aún se consigue alrededor de S/ 50.

“No es justo, estamos pasando muchas necesidades”, exclamó una vecina de Barranco cuando hacía cola por un balón de gas.Durante recorridos por paraderos, muchos ciudadanos expresaron su preocupación por el constante aumento de precios.“Es un abuso, estamos peor que en pandemia”, manifestaron pasajeros.

Otros usuarios reportaron que el pasaje ha subido hasta un sol más debido al alza del combustible. En varios grifos de la capital, la gasolina regular ya alcanza los 21 soles.

“Me han cobrado 50 céntimos, no me alcanza ya para mi pasaje. Es todo un caos”, comentó un ciudadano mientras compraba su desayuno antes de ir a trabajar.