El asistente técnico de la selección peruana de fútbol y mano derecha del argentino Ricardo Gareca, Nolberto Solano, pidió este viernes 27 de marzo disculpas por no acatar el aislamiento social obligatorio como parte del estado de emergencia decretado por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.

“Estoy muy arrepentido y pido las disculpas del caso. Si hay una indicación de no salir, hay que hacerlo”, manifestó Solano a RPP.

“Los que me conocen saben que he tratato de manejarme de la mejor manera. Fui a un almuerzo y terminar en una situación como la de noche que no fue una fiesta, solo fue una reunión, un almuerzo que me invitaron de una amiga vecina que siempre nos visitamos y sucedió lo que todos. Obviamente estoy muy arrepentido de todo esto y pido las disculpas del caso”, indicó Solano.

Nolberto Solano fue intervenido ayer por la Policía Nacional del Perú (PNP) junto al entrenador peruano Pablo Zegarra, quien también fue retenido por los efectivos, quienes tuvieron que trepar la pared del domicilio ubicado en el distrito de La Molina.