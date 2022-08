El robo de vehículos es un problema que se incrementa en el Perú. Desde enero hasta julio del presente año se inscribieron un total de 9758 anotaciones de robos vehiculares a nivel nacional según los boletines remitidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Es decir, en promedio se roban 46 vehículos al día.

En el mismo periodo del 2021 se inscribieron 8419 anotaciones de robos de vehículos. Esto significa que en promedio 40 vehículos fueron robados al día en el Perú en los siete primeros meses del año pasado.

DISTRITOS

Lima es la región que registra la mayor cantidad de anotaciones de robos vehiculares con 9561 en lo que va del año. En lo que respecta a Lima Metropolitana, el distrito con mayor incidencia de robo de vehículos es San Martín de Porres con un 9 %, le sigue Villa María del Triunfo con un 8 %, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate con un 7 %, Los Olivos con 6 %, San Juan de Miraflores, Surco y Carabayllo con 5 %, Villa El Salvador, Chorrillos y Santa Anita con 4 % y Puente Piedra con 3 %, según datos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

Los días en que se presentan más casos de robos de vehículos son, en primer lugar, los jueves y sábados, y en segundo lugar, los viernes. Asimismo, los mayores reportes de robos se dan entre las 8 p. m. y 10 p. m. y entre las 10 a. m. y 12 p. m.

RECOMENDACIONES

En un 82 % de los casos los robos se producen cuando los vehículos están estacionados, señaló a OJO el coronel José Zavala Chumbiauca, jefe de la Diprove. “En este caso los delincuentes utilizan una herramienta artesanal para fracturar la chapa y llevarse el vehículo. La recomendación es no dejar los vehículos estacionados en lugares públicos, de preferencia dejarlos en una cochera”, explicó.

En lo que respecta al asalto y robo de vehículos, que se da en un 18 % de los casos, el coronel Zavala, indicó que esto sucede cuando cuando hay violencia sobre el propietario en que se usa una arma de fuego principalmente.

“Los dueños cometen el error de permanecer en el vehículo. Como están distraídos son interceptados por los delincuentes quienes les quitan la llave y se llevan el vehículo. Entonces, se aconseja no estacionar en lugares desolados, no quedarse dentro del vehículo y si te apuntan con un arma no oponer resistencia porque puedes ser herido de bala”, señaló.

FINALIDADES DEL ROBO DE VEHÍCULOS

Extorsión. Cuando roban un vehículo y luego llaman para devolverlo previo pago. Se trata de vehículos antiguos, no muy caros.

Desmantelamiento. Son vehículos antiguos que roban para extraerles sus partes y venderlas en el mercado negro.

Clonación o blanqueo de vehículos. Se le da a un vehículo robado la identidad de otro que no tiene problema. Le colocan una placa duplicada para venderlo.

Para cometer otros delitos. Los delincuentes se apoderan de los vehículos para cometer asaltos o robos de todo tipo.

Internacionalización. Son vehículos de alta gama que salen del país por las fronteras con Ecuador y Bolivia. Son comercializados en el exterior.

RECUPERACIÓN

2606 vehículos recuperó la Diprove, al mando del coronel Zavala, desde el 1 de enero al 10 de agosto de este año en Lima Metropolitana.

11037 autopartes y accesorios incautó la Diprove en los siete primeros meses del 2022 en Lima Metropolitana.

OJO AL DATO

Si le roban su vehículo llame a la Diprove a los números 980122097, 328-7029 o 328-3431 a fin de que se inicie la alerta de búsqueda. De lo contrario, dirígase a la comisaría más cercana para realizar la denuncia.