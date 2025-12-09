Diciembre no solo es el mes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, también es uno de los meses del año que aprovechan los delincuentes para hacer de las suyas, debido a que la gente tiene más dinero a disposición porque recibe el pago de su gratificación, sueldos y pensiones.

Así lo advierte el experto en seguridad ciudadana, César Ortiz, quien refiere que históricamente en diciembre diversas modalidades delictivas se incrementan, sobre todo el robo y las estafas. “Este grupo de delitos tradicionales crece en julio y diciembre por el cobro de gratificación y ahora la AFP”, señaló.

Los robos a mano armada en las calles, a viviendas y de vehículos son los delitos más frecuentes en esta época del año, por lo que Ortiz recomendó no sacar grandes sumas de dinero en efectivo de los bancos, tener cuidado con los cajeros automáticos, no cuadrar su vehículo en la vía público y reforzar la seguridad en casa.

“El consejo más importante es jamás enfrentar a la delincuencia que tiene armas de fuego”, anotó tras comentar el secuestro planificado y al paso también son ilícitos de alto impacto que aumentan, por lo que se recomienda estar acompañado. Más aún, si es un pensionista y acude a cobrar al banco.

CONSEJOS. En cuanto a las estafas, Belen Delgado, directora de Affinity y líneas personales de Gallagher Perú, señaló que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de compras digitales para actuar. Por ello, para reducir riesgos, se debe comprar solo en portales oficiales, evitar enlaces compartidos por mensajería y activar métodos de verificación en bancos y billeteras digitales.

“Revisar estados de cuenta y alertas de movimiento ayuda a detectar operaciones no autorizadas”, agregó.

Además de los robos y los fraudes, Delgado advirtió que durante este mes también aumentan los incidentes eléctricos, incendios, y accidentes de tránsito, debido a la mayor actividad en hogares, comercios y espacios públicos.

En base a las estadísticas de los Bomberos, señaló que las emergencias durante fiestas de fin de año aumentan entre 30 % y 35 %, por lo que aconsejó no dejar decoraciones encendidas durante la noche o cuando la vivienda esté desocupada.

Asimismo, mantener velas y fuentes de calor lejos de materiales inflamables, y verificar que el sistema eléctrico soporte la carga adicional para evitar siniestros por sobrecalentamiento.

“La prevención es clave para disfrutar de una temporada navideña segura”, recomendó.

OJO AL DATO. Según Ortiz, la extorsión y el sicariato seguirán disparándose, pero el Gobierno no hace nada para detenerlos.