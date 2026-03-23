La historia de esfuerzo de Brandon Altamirano impulsa una de las cadenas de anticuchos con mayor crecimiento en el país, con planes de expansión nacional e internacional al 2029.

Desde una parrilla encendida en la puerta de una casa en Villa María del Triunfo hasta convertirse en una marca en plena expansión, Anticuchos Bran representa hoy una de las historias más auténticas y potentes de la gastronomía peruana contemporánea.

La marca nace de la pasión y disciplina de Brandon Altamirano, quien inició su camino preparando anticuchos de manera artesanal, respetando la esencia del sabor tradicional. Su talento lo llevó a ganar el concurso “Anticuchos con Corazón”, organizado por el reconocido chef Gastón Acurio, marcando el punto de quiebre entre el emprendimiento familiar y la construcción de una marca con identidad propia.

Crecimiento con identidad: de la calle a una operación sólida

Hoy, Anticuchos Bran cuenta con 7 locales franquiciados operando exitosamente en distritos como Surquillo, Surco, Magdalena, Miraflores, La Molina, San Miguel y Jesús María, Lince consolidándose como una propuesta que ha sabido profesionalizar el sabor de la calle sin perder su esencia.

Lejos de romantizar sus orígenes, la marca apuesta por ordenarlos y elevarlos: procesos definidos, estándares claros y un Centro de Producción que garantiza que cada anticucho mantenga el mismo sabor intenso y auténtico que lo hizo destacar desde el inicio.

“Anticuchos Bran no pierde su alma: la respeta, la cuida y la proyecta”, es parte de la filosofía que hoy sostiene su crecimiento.

Expansión ambiciosa: 15 locales en Perú y llegada al extranjero

Con una visión clara al 2029, la cadena proyecta duplicar su presencia y alcanzar 15 locales en Perú, enfocándose en Lima Moderna, distritos emergentes y ciudades clave como Arequipa y Trujillo.

El siguiente gran paso será la apertura de su primera franquicia internacional, llevando el anticucho peruano con sello propio a nuevos mercados.

“Queremos que cuando alguien piense en un anticucho perfecto, piense en Anticuchos Bran. Buscamos ser la marca referente del Perú, asociada a tradición, calidad y orgullo nacional”.

Impacto real: empleo, proveedores y dinamización económica

El crecimiento de Anticuchos Bran también se refleja en su impacto social. Actualmente, la cadena genera más de 80 empleos directos formales y trabaja con una red de más de 30 proveedores locales, entre ganaderos, agricultores y operadores logísticos.

Su presencia impulsa la economía en los distritos donde opera, fomenta la formalización del sector gastronómico y contribuye a revalorizar las zonas comerciales.

Las claves detrás del éxito

El posicionamiento de la marca responde a una estrategia clara basada en tres pilares:

Estandarización absoluta: misma sazón, misma calidad, en cada local.

Marketing digital y experiencia: fuerte conexión con nuevas generaciones a través de redes sociales, sin perder la tradición.

Franquiciados comprometidos: socios operadores alineados con la visión y pasión por la marca.

Más que una cadena, una lovemark peruana

Anticuchos Bran no solo busca liderar el mercado en número de locales, sino en el corazón de los consumidores. Su objetivo es convertirse en una verdadera lovemark, capaz de trascender generaciones y posicionarse como sinónimo del anticucho perfecto.

Con una propuesta que combina calle, técnica y visión empresarial, la marca demuestra que la tradición peruana no solo se mantiene viva, sino que puede crecer, escalar y conquistar el mundo