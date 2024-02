A pesar que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) había emitido un comunicado en la víspera indicando que la frecuencia de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez volvió a la normalidad, este sábado siguió el retraso, generando incomodidad en los pasajeros que tuvieron que dormir en el piso.

Los viajeros expresaron su molestia debido a que pese a que las autoridades indicaron que se solucionaría la problemática, la cancelación y el retraso de vuelos los sigue afectando, en especial a los niños y adultos mayores.

En diferentes ambientes del aeropuerto se observó a ciudadanos durmiendo en las sillas, maletas y en el piso. “Esto es una odisea”, dijo un pasajero que junto a sus familiares viene esperando desde ayer una salida.

En un recorrido por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se pudo comprobar que este fin de semana se volvieron aplicar restricciones en la salida y llegada de los vuelos, por lo que los pasajeros siguen varados. “Esto es un maltrato. No me han explicado bien, solo me han reprogramado”, exclamó”, mortificada una madre de familia.

Cabe recordar que la suspensión y cancelación de varios vuelos se viene reportando desde el jueves 1 de febrero.

Este viernes, Corpac emitió un comunicado, indicando que ya retornó la normalidad de los vuelos. “Todas las restricciones que obligaron a disponer el espaciamiento de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez han sido levantadas, retornando a la normalidad la frecuencia de las operaciones aéreas”, se lee en el documento.

Al caos de esta semana, se suma que el viernes último, el presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), Roberto De la Tore Aguayo, presentó su renuncia ante el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Ante las quejas de numerosos pasajeros, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dijo el viernes que esta situación se debió a falta de controladores aéreos; y responsabilizó a Corpac por no implementar medidas de contingencia.

