Un enorme cargamento de cigarrillos de contrabando, camuflados en un contenedor que transportaba servilletas de papel fue descubierto y sacado de circulación por oficiales de Aduanas de la SUNAT, en el Callao.

La SUNAT informó, que se trata de 7.5 millones de cigarrillos de diferentes marcas, valorizados en más de 8 millones de soles, los que no tenían documentos que acrediten su ingreso legal al país.

El cargamento ilícito fue descubierto tras revisarse un contenedor que acababa de desembarcar en el puerto del Callao, y que había declarado trasladar servilletas de papel.

Los productos de fabricación asiática, fueron embarcados hacia el Perú, en una embarcación que partió desde Camboya.

Gracias a este operativo, se sacó de circulación el gran cargamento de cigarrillos fabricados sin ningún control sanitario, y que tenían como destino no solo Lima, sino diferentes ciudades del interior del país.

Este tipo de contrabando suele estar vinculado a redes criminales dedicadas al comercio ilegal, que utilizan documentación falsa, empresas fachada y rutas marítimas internacionales para evadir los controles aduaneros. Las mafias detrás de estos cargamentos obtienen millonarias ganancias al ingresar productos sin pagar impuestos y luego distribuirlos en mercados informales de Lima y diversas regiones del país.

Especialistas advierten que el tráfico ilegal de cigarrillos también financia otras actividades delictivas, como el lavado de dinero, la falsificación y el transporte clandestino de mercadería.