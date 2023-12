Engaño a fonavistas. Para hoy, jueves 14 de diciembre, se tenía previsto el inicio de la esperada devolución de dinero a miles de exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y la prioridad era para los adultos mayores. Sin embargo, todo hace indicar que ello no será posible porque aún el Gobierno no publica (al cierre de esta edición) el reglamento que debe oficializar.

Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas del Perú, señaló que al no existir la reglamentación oficial de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pone en riesgo la fecha pactada para devolver los aportes.

NORMA. Explicó que, según la Ley 31928, se requiere la reglamentación y que, con amparo de una resolución, se pague con prioridad a los adultos mayores.

Ante la demora de la reglamentación, Luzuriaga deslizó la premisa de que esto sería una estrategia del Gobierno para dilatar nuevamente el proceso y realizar la devolución recién en 2024.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, dijo “creer” que el reglamento de la ley “se debe publicar mañana o pasado mañana” y recalcó que desde el MEF “vamos a seguir brindándole apoyo necesario a la comisión”.

En tanto, los exaportantes madrugan en el local de la Secretaría Técnica del Fonavi, en el Centro de Lima, para verificar si están en la lista.

“Ya me han dado mi documento, me han dicho que debo esperar. Soy nueva, soy viuda. La verdad no sé, es la primera vez que vengo”, detalló para América Noticias una señora que espera recibir los aportes que hizo su marido.